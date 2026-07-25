NotebookLM l’Intelligenza Artificiale di Google che trasforma documenti video e appunti in lezioni attività e materiali didattici – corso pratico
Google ha annunciato NotebookLM, un’intelligenza artificiale progettata per aiutare gli insegnanti a creare materiali didattici. L’IA può trasformare documenti, video e appunti in lezioni, attività e risorse educative. La funzione si inserisce nell’uso crescente dell’intelligenza artificiale nel settore scolastico, che va oltre la semplice ricerca, supportando anche la progettazione delle attività didattiche quotidiane. La piattaforma sarà disponibile attraverso un corso pratico per gli utenti interessati.
L’intelligenza artificiale sta entrando sempre più concretamente nel lavoro quotidiano dei docenti, non solo come strumento di ricerca o supporto alla scrittura, ma anche come alleata nella progettazione didattica. Tra gli strumenti più interessanti in questo ambito c’è NotebookLM, l’applicazione di Google che consente di lavorare su documenti, video, appunti e materiali personali per organizzarli,. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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NotebookLM: l'IA Gratis di Google Che il 90% Non Usa o non sa come farlo
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