NotebookLM l’Intelligenza Artificiale di Google che trasforma documenti video e appunti in lezioni attività e materiali didattici – corso pratico

Notizia in breve

Google ha annunciato NotebookLM, un’intelligenza artificiale progettata per aiutare gli insegnanti a creare materiali didattici. L’IA può trasformare documenti, video e appunti in lezioni, attività e risorse educative. La funzione si inserisce nell’uso crescente dell’intelligenza artificiale nel settore scolastico, che va oltre la semplice ricerca, supportando anche la progettazione delle attività didattiche quotidiane. La piattaforma sarà disponibile attraverso un corso pratico per gli utenti interessati.