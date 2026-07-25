In Val di Susa, le forze dell’ordine sono state oggetto di violenti attacchi, con petardi, pietre, bottiglie e bombe molotov lanciati contro di loro. I sindacati di polizia riferiscono di un livello di aggressività senza precedenti durante le proteste contro il progetto No Tav, sostenendo che si sia cercato il confronto mortale e che ci siano tentativi di infiammare ulteriormente le piazze.

"Oggi in Val di Susa le aggressioni alle forze dell’ordine sono state di una violenza inaudita. Sono stati lanciati petardi, pietre, bottiglie e bombe molotov. Alcuni colleghi sono stati colpiti e hanno rischiato la vita. Il morto è stato ricercato con coscienza e volontà, si tratta di un tentato omicidio e tutti i presenti hanno concorso ». Lo afferma il segretario generale del Sap, Stefano Paoloni. «La violenza va condannata sempre, così come l’odio nei confronti di chi veste una divisa. Non sono accettabili distinguo, chi non condanna in modo chiaro e netto è complice», aggiunge Paoloni, esprimendo «solidarietà e vicinanza a tutti i colleghi feriti e a tutti coloro che sono stati impegnati nel servizio poichè hanno rischiato concretamente la vita». 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - No Tav, i sindacati di polizia: "Si è cercato il morto, vogliono infiammare definitivamente le piazze"

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