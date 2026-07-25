mx2 simon langenfelder torna a vincere nella qualifying race del gp di cechia

Notizia in breve

Simon Langenfelder ha vinto la Qualifying Race del GP di Cechia 2026 nella categoria MX2, dopo una gara breve e movimentata. La competizione si è conclusa con una rimonta del pilota, che ha ottenuto il miglior tempo e si prepara alle gare di domani. La qualificazione ha preso il via con diversi piloti che si sono sfidati su un tracciato che ha mostrato intensità e variazioni. La gara ha segnato un passo importante in vista delle competizioni ufficiali del weekend.