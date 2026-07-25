MX2 Simon Langenfelder torna a vincere nella Qualifying Race del GP di Cechia
Simon Langenfelder ha vinto la Qualifying Race del GP di Cechia 2026 nella categoria MX2, dopo una gara breve e movimentata. La competizione si è conclusa con una rimonta del pilota, che ha ottenuto il miglior tempo e si prepara alle gare di domani. La qualificazione ha preso il via con diversi piloti che si sono sfidati su un tracciato che ha mostrato intensità e variazioni. La gara ha segnato un passo importante in vista delle competizioni ufficiali del weekend.
In attesa delle gare di domani, il Gran Premio di Cechia 2026, tredicesimo appuntamento del Mondiale MX2, ha vissuto la sua Qualifying Race. Al termine di una gara corta molto movimentata, è stato Simon Langenfelder a conquistare la vittoria con una fantastica rimonta. Il tedesco ritorno al successo, seppur nella gara del sabato, e ritrova fiducia in vista di domani. Il portacolori della KTM è stato autore di una partenza non perfetta ed ha dovuto rimontare dalla quarta piazza. Langenfelder però ha mostrato un ritmo superlativo, superando subito Janis e Mikula prima di passare in testa superando Coenen e vincendo la Qualifying Race. Seconda piazza per Liam Everts (Husqvarna, +02. 🔗 Leggi su Oasport.it
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