Musica sull’acqua Arrivederci dal Mach Ensemble
Alle 21, nella Basilica di San Fedele, si tiene il concerto di chiusura della XXII edizione del Festival Musica sull’Acqua, con la Mach Orchestra diretta da Diego Matheuz. La serata conclude gli eventi del festival, che si è svolto negli ultimi giorni. La performance si svolge all’interno della chiesa, con l’orchestra che esegue un programma musicale dedicato al tema dell’acqua. L’evento è aperto al pubblico.
La Basilica di San Fedele ospita questa sera alle 21 il concerto di chiusura della XXII edizione del Festival Musica sull’Acqua con la Mach Orchestra diretta da Diego Matheuz. La serata a ingresso gratuito sarà in replica domani alle 20.30 sulla Lake Arena, piattaforma sull’acqua allestita nella Baia di Piona a Colico, che la compagine orchestrale deve raggiungere in barca. La serata si apre con la suite Gli Uccelli di Respighi nel 90° anniversario della scomparsa del compositore. A questo dialogo con il passato si affianca la Sinfonia n. 8 in Fa Maggiore di Ludwig van Beethoven, composta nel 1812 e definita dallo stesso autore la sua “piccola sinfonia“. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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