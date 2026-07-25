Abderrahim Fakir potrebbe essere morto per asfissia emorragica, causata da un’abbondante perdita di sangue che avrebbe invaso i polmoni. La morte potrebbe essere stata provocata da fratture alle costole. Il legale dell’uomo ha dichiarato che il governo avrebbe deciso che la sua morte dovesse avvenire in questo modo. Sono in corso accertamenti per chiarire le cause e le modalità del decesso.

Abderrahim Fakir potrebbe essere morto soffocato dal sangue che ha invaso i polmoni in seguito a una grave emorragia, forse provocata dalle fratture alle costole. È questa la prima ipotesi che emerge dall’ autopsia e che confermerebbe quanto già evidenziato dalla Tac eseguita sul corpo del 42enne morto durante un intervento delle forze dell’ordine a Bologna. I polmoni erano pieni di sangue e l’asfissia conseguente sarebbe, secondo i primi riscontri medico-legali, la causa più probabile del decesso. Saranno comunque i periti incaricati dalla Procura a stabilire entro 90 giorni se l’emorragia sia stata la causa diretta della morte oppure una concausa insieme ad altri fattori. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Morte Fakir, si ipotizza asfissia emorragica. Il legale: “Il governo ha deciso che doveva morire così”

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