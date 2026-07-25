Un'altra squadra di Serie A sta cercando di chiudere per un trequartista del Real Madrid. Tra i nomi monitorati dal club rossonero, c'era anche quello di un giocatore proveniente dal club spagnolo. Tuttavia, il Milan aveva mostrato più interesse per un altro centrocampista, proveniente da un club greco. La trattativa con il Real Madrid sembra avanzata con un altro club, che sta cercando di definire l'acquisto del giocatore.

Tra i trequartisti monitorati dal Milan, nelle ultime settimane, era spuntato anche il nome di Franco Mastantuono. Per quanto il club rossonero sia sempre stato più orientato sulla pista che porta a K?nstantinos Karetsas, la suggestione di puntare sul gioiello del Real Madrid ha stuzzicato dirigenza e tifosi. Se la società di Via Aldo Rossi non ha ancora mosso passi concreti per il giocatore, c'è un altro club di Serie A che ha già avviato i contatti con i 'Blancos' per provare ad anticipare la concorrenza. Il sorpasso della Fiorentina e il piano di Paratici. Stando a quanto riportato da Fabrizio Romano sul proprio canale Youtube, la Fiorentina avrebbe avviato i contatti con il Real Madrid per sondare l'operazione Mastantuono. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, sfuma Mastantuono? Un'altra squadra di Serie A è pronta a chiudere per il gioiello del Real Madrid

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