Il Milan ha annunciato che un nuovo difensore si unirà alla squadra e inizierà subito ad allenarsi con il tecnico Amorim. La società ha già portato a termine acquisti importanti come Gonçalo Ramos, Mario Gila e ha confermato Luka Modri?. La comunicazione ufficiale indica che il giocatore sarà presto a disposizione per le sessioni di allenamento. Non sono stati forniti dettagli sul nome del nuovo arrivo.

Dopo gli acquisti di Gonçalo Ramos e Mario Gila e la prestigiosa conferma di Luka Modri?, il Milan sta per piazzare un altro colpo di calciomercato. Una mossa in prospettiva che segue la scia dei rinnovi dei gioielli del vivaio Christian Comotto e Francesco Camarda: i rossoneri sono infatti in chiusura con il Troyes per l'arrivo in Italia di Sankhoun Diawara. Calciomercato Milan: cifre e dettagli del colpo Diawara. Come ricordato oggi in edicola da 'Il Corriere dello Sport' e 'Tuttosport', il Milan sborserà una cifra compresa tra i 2 e i 3 milioni di euro per il cartellino del giocatore. Il club di Via Aldo Rossi è stato fulmineo, bruciando sul tempo la concorrenza di Udinese e Rangers Glasgow per assicurarsi il difensore centrale classe 2006. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, nuovo colpo di calciomercato per la difesa: si allenerà subito con Amorim

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Bomba di calciomercato Milan, arriva un nuovo difensore centrale!

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