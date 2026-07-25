Mia figlia autolesionista lasciata sola | il degrado del reparto di neuropsichiatria infantile a Cagliari

Da fanpage.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il reparto di neuropsichiatria infantile di Cagliari presenta letti logori e scarsa presenza di personale. I pazienti, molti dei quali sono bambini e adolescenti fragili, vengono lasciati soli, mentre i genitori sono costretti a sostare in corsia. La struttura appare in condizioni di degrado e carente di servizi essenziali, secondo quanto riferito da familiari e fonti interne. La situazione evidenzia problemi di gestione e di tutela dei minori ospitati.

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Letti logori, personale quasi assente, ragazzi fragili lasciati soli e genitori costretti a vivere in corsia. È la situazione in cui versa il reparto di neuropsichiatria infantile di Cagliari. Fanpage.it ha raccolto le testimonianze di alcuni genitori che hanno raccontato le esperienze vissute dai loro figli durante i ricoveri all'interno della struttura. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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