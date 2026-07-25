Un attaccante arrivato senza grandi clamori ha rapidamente conquistato la squadra, ora al centro dell’attenzione. La Roma si gode le sue prestazioni, mentre Mayoral ricorda un allenatore che, in passato, non accettava la sconfitta e faceva commenti duri. La squadra punta sul nuovo acquisto, che ha già lasciato il segno, mentre il passato di un altro attaccante viene ricordato per la sua capacità di sorprendere.

Ora la Roma si coccola Malen. Ma c'è stato un tempo in cui il club poteva contare su un attaccante arrivato senza troppi clamori e capace, in poco tempo, di conquistare tutti. Stiamo parlando di Borja Mayoral. Lo spagnolo arrivò nell'estate del 2020 in prestito dal Real Madrid e si prese presto una maglia da titolare, scalzando anche Dzeko. Era la Roma di Paulo Fonseca. Un sistema di gioco che esaltava le sue caratteristiche. Diverso, invece, il discorso con Mourinho. Il rapporto con il tecnico portoghese non è mai davvero decollato e, dopo appena sei mesi di convivenza, Mayoral salutò i giallorossi per trasferirsi al Getafe, dove gioca ancora oggi. 🔗 Leggi su Forzaroma.info

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© Forzaroma.info - Mayoral ricorda Mourinho alla Roma: "Non accettava la sconfitta e faceva certi commenti..."

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MOURINHO RICORDA ROMA: LA CONFERENCE LEAGUE VINTA MEGLIO DI UNA CHAMPIONS LEAGUE

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#BorjaMayoral: #Zidane o #Mourinho? Fonseca è stato molto importante. Alla #Roma ho fatto un grande anno #ALLROMA x.com