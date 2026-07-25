Una coppia ha celebrato il matrimonio in una cerimonia intima e elegante. La cantante e sua figlia hanno indossato abiti da sogno e si sono scambiati le promesse di fronte a familiari e amici più stretti. L’evento, caratterizzato da sorrisi e momenti emozionanti, è stato condiviso sui social, attirando l’attenzione di molti utenti. La cerimonia si è svolta in un’atmosfera raccolta e raffinata.

Fiori d’arancio per la cantante e figlia vip.. La cerimonia, intima ma elegante, ha riunito familiari e amici più stretti, con immagini che hanno rapidamente conquistato i social. Il padre della sposa, visibilmente emozionato, ha condiviso alcuni scatti del grande giorno sul suo profilo Instagram, mostrando tutta la sua felicità per questo importante traguardo familiare. Tra le immagini condivise dal padre della sposa spicca quella in cui i neo-sposi firmano il registro di nozze, con l’anello della sposa ben visibile. Un’altra fotografia li ritrae mentre si scambiano sorrisi complici, seguita da un tenero selfie che testimonia tutta la loro felicità. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - “Marito e moglie”. “Sì” da favola per la cantante e figlia vip: abito da sogno, sorrisi e tanta emozione

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