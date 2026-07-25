Durante la 19esima edizione della Sagra del Vitello Paesano, nei giorni 25 e 26 luglio 2026, manifesti pubblicitari sono stati coperti con cartelli che li oscuravano. L’episodio ha generato discussioni tra gli organizzatori e i partecipanti, con alcuni che hanno accusato altri di comportamento scorretto e incivile. La vicenda ha attirato l’attenzione del pubblico, creando tensioni tra le parti coinvolte. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata al momento.

Tempo di lettura: 2 minuti Grande attesa nel paese del Pre- Fortore per l’importante appuntamento della 19.ma Sagra del Vitello Paesano nei giorni 25 e 26 luglio 2026. Tale particolare evento è organizzato dalla Pro – Loco di Pago Veiano presidente Arcangelo Mercuri, unitamente all’intero gruppo dei soci, con la collaborazione dell’amministrazione comunale. Intanto, si è verificato un episodio davvero spiacevole nei giorni scorsi che ha creato malumori non solo tra la popolazione e in particolare tra il gruppo della Pro – Loco di Pago Veiano. A nome di tutti i componenti della stessa Pro – Loco di Pago Veiano il pensiero del Presidente. “Tra... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Manifesti coperti, scoppia il caso tra due eventi nel Sannio: “Siete stati scorretti e incivili”

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