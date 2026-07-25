Un ex dirigente di Google è stato visto a Venezia per il terzo anno consecutivo a bordo di un grande yacht. È stato fotografato mentre pranzava con la famiglia con vista sulla laguna. La presenza del natante ha attirato l’attenzione dei residenti e dei turisti nella zona. La persona è riconoscibile per il soprannome dato in adolescenza, legato alle sue doti sportive. Nessuna informazione è stata fornita sul motivo della visita o sui dettagli dell'organizzazione del soggiorno.

Quando aveva quindici anni un cronista lo soprannominò Magic Johnson per le sue eccezionali prestazioni a basket e così ora è conosciuto in tutto il mondo. In questi giorni il pluripremiato campione della National Basketball Association (NBA), Oro alle Olimpiadi 1992, è a Venezia a bordo del megayacht Whisper. È il terzo anno di fila che la stella del canestro si fa vedere in città. L’imbarcazione, lunga 95 metri, appartiene all'imprenditore e miliardario americano Eric Schmidt, ex ceo di Google, ma sembra che l’ex cestista lo affitti di frequente. Sicuramente già da un mese ha fatto tappa in diversi posti del Mediterraneo, documentando i ricordi suo suo profilo Instagram, con tanto di foto. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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© Corrieredelveneto.corriere.it - Magic Johnson a Venezia (per il terzo anno di fila): il mega yacht dell'ex numero uno di Google e il pranzo vista laguna con la famiglia

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