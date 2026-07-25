Lutto nel mondo della cucina | addio al grande chef italiano Ci lascia così

Il mondo della ristorazione toscana piange la scomparsa di un noto chef italiano, titolare di un ristorante a Catena di San Miniato. La notizia della sua morte ha suscitato dolore tra colleghi e clienti. La sua attività, chiamata “Antico Ristoro Le Colombaie”, era conosciuta sul territorio. La scomparsa del cuoco ha lasciato un vuoto nel settore gastronomico locale. La famiglia e il team del ristorante hanno espresso cordoglio per la perdita.

Il mondo della ristorazione toscana è in lutto per la morte di Daniele Fagiolini, chef e titolare dell’ Antico Ristoro Le Colombaie di Catena di San Miniato, in provincia di Pisa. Aveva 61 anni ed era considerato uno dei protagonisti più apprezzati della cucina regionale, grazie a una carriera costruita attorno alla tradizione gastronomica, alla valorizzazione dei prodotti locali e a un forte legame con il territorio. Secondo quanto riportato dalle agenzie, lo chef sarebbe stato colpito da un malore improvviso, probabilmente un infarto, mentre si trovava da solo nella sua abitazione. A dare l’allarme sono stati i familiari, rientrati nel pomeriggio di lunedì 13 luglio, ma i tentativi di rianimazione dei sanitari del 118 non sono bastati a salvarlo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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