Le forze aeree statunitensi in Europa e Africa hanno schierato il loro primo sistema laser anti-droni nel teatro euroafricano. La mossa mira a migliorare le capacità di difesa contro minacce aeree di piccole dimensioni. Il sistema è progettato per intercettare e neutralizzare droni in modo rapido e preciso. Non sono stati forniti dettagli tecnici specifici o date di attivazione ufficiali. La presenza del laser si inserisce in un piano più ampio di potenziamento delle difese aeree della regione.

Le forze aeree statunitensi in Europa – Africa ( U.S. Air Forces in Europe – Air Forces Africa ) stanno rafforzando la propria capacità difensiva contro la crescente minaccia dei sistemi aerei senza pilota (UAS – Unmanned Air System ), implementando e testando nuove apparecchiature e potenziando l’addestramento del personale in tutto il teatro operativo. Basandosi su precedenti valutazioni di utilità operativa della difesa di punto, questo potenziamento fa parte di un più ampio sforzo per ampliare e far evolvere continuamente le capacità della difesa aerea. L’obiettivo è sviluppare un’ architettura di difesa più integrata e adattabile per le forze statunitensi in Europa e in Africa. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - L’USAF schiera il suo primo laser anti-droni nel teatro euroafricano

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Kiev testa i laser anti-droni: così vuole blindare i cieli dagli attacchi russiKiev sta sperimentando laser anti-droni per proteggere il proprio spazio aereo dagli attacchi russi.

Missili, cannoni, armi laser: ecco i nuovi il nuovo scudo anti drone della CinaLa Cina ha presentato un nuovo sistema di difesa anti drone che utilizza missili, cannoni e armi laser.