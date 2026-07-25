LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | inizia la corsa

Da oasport.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La tappa odierna del Tour de France 2026 è iniziata ufficialmente alle 11:35. Poco prima, un ciclista ha dovuto recarsi all’ammiraglia per un problema alla radiolina. La corsa si svolge su un percorso ancora non specificato, con i partecipanti pronti a affrontare le prime fasi di gara. La classifica generale sarà aggiornata man mano che i corridori completano le tappe. Nessun altro dettaglio sulla situazione attuale o sugli atleti coinvolti.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 11:35 La corsa prende ufficialmente il via. 11:32 Paul Seixas si reca all’ammiraglia per un problema alla radiolina. 11:29 Mads Pedersen della Lidl-Trek indossa la maglia verde.  Il danese guida la classifica a punti con 502 e precede il belga Jasper Philipsen, secondo a 455, di cinquantasette lunghezze. 11:26 Se la gara dovesse svilupparsi con una fuga numerosa in cui sono presenti tantissimi scalatori di grande livello fra i battistrada, occhio agli attaccanti nati come Carapaz, Kuss, Rubio, Arensman, Bernal e a tanti adatti ad un terreno del genere. 11:23 Il duello più atteso, in termini di classifica generale, è quello tra Isaac Del Toro e Paul Seixas. 🔗 Leggi su Oasport.it

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