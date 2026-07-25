LIVE Scherma Mondiali 2026 in DIRETTA | subito il fioretto uomini poi la spada donne Otto azzurri in pedana
Due schermidori italiani sono scesi in pedana subito dopo l’inizio dei Mondiali 2026, con Guillauma Bianchi che ha affrontato l’israeliano Haviv e Filippo Macchi che ha sfidato il coreano Kim Tae Hwan. La competizione è partita con il fioretto maschile, seguita dalla spada femminile, con otto azzurri in gara. La diretta continua con aggiornamenti in tempo reale sulla manifestazione.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2.31. Subito due azzurri in pedana: Guillauma Bianchi (ITA) contro l’israeliano Haviv e Filippo Macchi contro il coreano Kim Tae Hwan 2.30: Si inizia con i 32mi di finale del fioretto maschile. Questi i 32mi: Choi Chun Yin Ryan (HKG)-Briceno Jose (VEN) Matsuyama Kyosuke (JPN)-Kerik Daniil (RUS) Borodachev Anton (RUS)-Geudvert Oscar (BEL) Owaida Ali (QAT)-Dosa Daniel (HUN) Hamza Mohamed (EGY)-Cervantes Diego (MEX) Kappus Bastian (GER)-Semeneev Radmir (UZB) Toldo Guilherme (BRA)-Van Campenhout Stef (BEL) Kravtsov Daniil (UZB)-Itkin Nick (USA) Choupenitch Alexander (CZE)-Azuela Maximo (MEX) Jakubowski... 🔗 Leggi su Oasport.it
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