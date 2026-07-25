LIVE Scherma Mondiali 2026 in DIRETTA | subito il fioretto uomini poi la spada donne Otto azzurri in pedana

Notizia in breve

Due schermidori italiani sono scesi in pedana subito dopo l’inizio dei Mondiali 2026, con Guillauma Bianchi che ha affrontato l’israeliano Haviv e Filippo Macchi che ha sfidato il coreano Kim Tae Hwan. La competizione è partita con il fioretto maschile, seguita dalla spada femminile, con otto azzurri in gara. La diretta continua con aggiornamenti in tempo reale sulla manifestazione.