Italia e Stati Uniti hanno concluso con un pareggio 4-4 l'incontro di pugilato dilettantistico disputato nella Certosa di San Giacomo a Capri, in occasione dei 110 anni della Federazione Pugilistica Italiana. La serata ha visto la vittoria di un’atleta italiana, mentre un avversario statunitense è stato sconfitto. La manifestazione si è svolta in uno scenario di grande richiamo, attirando pubblico e appassionati.

Italia e USA hanno pareggiato l’incontro internazionale di boxe dilettantistica andato in scena nello splendido scenario della Certosa di San Giacomo a Capri, dove ha avuto luogo uno degli eventi di celebrazione per i 110 anni della Federazione Pugilistica Italiana. Gli azzurri e la compagine a stelle e strisce hanno concluso il confronto con il punteggio di 4-4 sulla suggestiva isola in provincia di Napoli, regalando grande spettacolo nella ribattezzata Capri Boxing Night. I successi per i padroni di casa sono stati firmati da Sara Calvani (51 kg contro Jennifer Lozano), Stella Tosadori (60 kg, contro Jajaira Gonzalez), Giacomo Giannotti (65 kg, contro Dustin Jimenez) e Irma Testa (57 kg, contro Alyssa Mendoza). 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - L’Italia pareggia con gli USA nella Capri Boxing Night: 4-4, bella vittoria di Irma Testa e Commey sconfitto

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