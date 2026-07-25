Le Stelle di Branko ecco le previsioni di sabato 25 luglio

Da iltempo.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sabato 25 luglio 2026, i segni dello Zodiaco avranno variazioni di umore e energia. Leone e Ariete potrebbero sentirsi più energici, mentre Cancro e Capricorno potrebbero affrontare momenti di maggiore introspezione. La Luna transiterà in alcuni segni, influenzando le emozioni, e Mercurio sarà in posizione favorevole a determinate attività. Non ci sono eventi planetari di grande rilievo segnalati per questa giornata.

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"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di sabato 25 luglio 2026.   Ariete    Entusiasmo, spirito critico e prontezza nelle scelte più opportune per il vostro successo e anche per il benessere della famiglia, vi sollecita anche il pensiero di un elogio da parte della persona amata. Nulla vi manca per creare un giorno di successo e di amore, che risplende sotto la crescente Luna, che diventa ottima anche per investimenti, vendite. Grazie all'appoggio di Giove, riuscite a tenere sotto controllo Mercurio. Associazioni: chiarite prima della tempesta. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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