Le prime pagine di oggi
Oggi, le prime pagine dei giornali italiani riportano i risultati preliminari dell’autopsia su Abderrahim Fakir, deceduto a Bologna durante un intervento di immobilizzazione da parte della polizia. L’esame ha evidenziato segni di compressione sul corpo e tracce di sostanze stupefacenti. La procura ha aperto un’indagine per chiarire le cause della morte e verificare eventuali responsabilità.
Le prime pagine dei quotidiani italiani di questa mattina sono piuttosto diverse tra loro. La notizia più ripresa è quella dei primi risultati dell’autopsia su Abderrahim Fakir, l’uomo morto a Bologna mentre veniva immobilizzato dalla polizia. Per gli esteri le notizie riguardano gli attacchi tra Stati Uniti e Iran, mentre i titoli sulla politica riguardano il disegno di legge approvato giovedì dal governo per rendere più rapide le procedure nei confronti dei minori accusati di reati. Su diverse prime pagine c’è Andrea Pirlo, probabile nuovo ct della Nazionale maschile di calcio. In Cina, dove le temperature in questi giorni sono... 🔗 Leggi su Ilpost.it
Le prime pagine di oggi
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