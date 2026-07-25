le prime pagine di oggi

Notizia in breve

Oggi, le prime pagine dei giornali italiani riportano i risultati preliminari dell’autopsia su Abderrahim Fakir, deceduto a Bologna durante un intervento di immobilizzazione da parte della polizia. L’esame ha evidenziato segni di compressione sul corpo e tracce di sostanze stupefacenti. La procura ha aperto un’indagine per chiarire le cause della morte e verificare eventuali responsabilità.