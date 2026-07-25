Due uomini di origine romena e polacca sono stati arrestati tra Latina e Roma in un’operazione internazionale di polizia. Uno dei due era stato condannato a quasi 20 anni di carcere. Gli arresti sono stati eseguiti nel corso di un’operazione coordinata tra diverse forze di polizia. I sospetti erano latitanti da tempo e sono stati trovati e fermati in diverse località. L’intervento ha coinvolto le forze dell’ordine di più paesi.

Due uomini, rispettivamente di origine romena e polacca, sono stati arrestati tra Latina e Roma nell’ambito di un’operazione internazionale di polizia. I due erano destinatari di provvedimenti restrittivi emessi all’estero per diversi reati. Gli arresti sono stati eseguiti grazie alla collaborazione tra le autorità di polizia e giudiziarie di diversi Paesi. Operazione internazionale Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la cooperazione tra le forze dell’ordine italiane e le autorità straniere ha permesso di localizzare e fermare due uomini ricercati. Le operazioni, condotte dai Falchi della Squadra Mobile e dagli investigatori del Commissariato di P. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Latitanti internazionali arrestati tra Latina e Roma, uno era stato condannato a quasi 20 anni di carcere

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