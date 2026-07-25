L’arte di Bruna Esposito porta a New York il dramma dei migranti
L’arte di Bruna Esposito sarà esposta a New York, affrontando il tema delle crisi migratorie globali. La sua opera utilizza la luce per evidenziare aspetti spesso ignorati di questa realtà. La mostra si concentra sul dramma dei migranti, rendendo visibili le difficoltà e le sfide che affrontano. L’esposizione si svolgerà presso una galleria della città, senza specificare date o dettagli aggiuntivi.
La luce come strumento per rendere visibili aspetti spesso trascurati della realtà che ci circonda, come le diverse crisi migratorie nel mondo. Con questa missione, Bruna Esposito torna ad esporre a New York dopo cinque anni e sceglie ancora una volta il palcoscenico di Magazzino Italian Art a Cold Spring per presentare una mostra con opere inedite per gli Stati Uniti. Allestita nel Robert Olnick Pavilion, la mostra “ Bruna Esposito: In Light of Facts “ (fino al 1° febbraio 2027) si sviluppa attraverso due ambienti interconnessi, separati da una parete. Da un lato, le opere della serie Inconveniente si compongono di coperte dorate isotermiche per presidi medici di primo soccorso, tavoli da mercatini ambulanti, dissuasori per uccelli, cellophane e altri materiali di recupero, assemblati in configurazioni scultoree precarie. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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Bruna Esposito: In Light of Facts Magazzino Italian Art presenta la mostra Bruna Esposito: In Light of Facts a cura di Nicola Lucchi dal 24 luglio 2026 al 1° febbraio 2027. #BrunaEsposito #BrunaEspositoInLightofFacts #InLightoffacts #MagazzinoItalianArt #red facebook
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