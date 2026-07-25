L'arciduchessa d'Austria Elisabetta d'Asburgo-Lorena si è sposata, indossando un abito principesco bianco, durante una cerimonia molto elegante. Tra gli invitati, presenti membri della famiglia reale del Belgio e altri aristocratici. La celebrazione si è svolta con grande sfarzo, e anche gli ospiti hanno sfoggiato look colorati e sofisticati. La giornata si è conclusa con un ricevimento di alta classe.

Tanti gli invitati alle sontuose nozze, tra cui aristocratici e la famiglia reale del Belgio. Un giorno importante, dunque, celebrato con tutti i crismi, e per il quale la sposa ha scelto un abito bianco dal piglio quasi regale, sebbene scevro di eccessi e orpelli. Non si conoscono ancora tanti dettagli sull'abito, ma quel che è certo è che l'arciduchessa Elisabetta è rimasta fedele alla tradizione. Vedi il corpetto di pizzo, caratterizzato da un colletto alto e romantiche maniche corte merlettate che, a una prima occhiata, ricorda proprio quello scelto da Pippa Middleton per le sue nozze. Un pezzo prezioso e importante, abbinato a... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - L'arciduchessa d'Austria Elisabetta d'Asburgo-Lorena ha detto sì con un abito principesco (e i look degli invitati a nozze, compresi quelli colorati dei reali del Belgio)

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