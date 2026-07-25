Un emigrato ha scritto un messaggio indirizzato a Donald Trump, chiedendo di fermare la guerra in Iran. L’appello invita a prevenire i conflitti, sottolineando che la storia ricorda chi agisce per evitare le guerre. La comunicazione riflette i valori di lungo corso di un uomo con oltre sessant’anni di esperienza negli Stati Uniti, che si rivolge con sincerità e passione a una figura politica.

Un messaggio scritto con il cuore di un emigrato, la voce di un nonno e la convinzione di un uomo che da oltre sessant’anni porta con sé i valori dell’America. Attilio Carbone, conduttore italoamericano residente a Wantagh, nello Stato di New York, ha inviato una lettera al Presidente degli Stati Uniti Donald J. Trump chiedendogli di scegliere la strada della pace nel conflitto con l’Iran. Carbone, 87 anni, originario di Cosoleto, in provincia di Reggio Calabria, è cittadino americano dal 1961. Nella sua lettera indirizzata alla Casa Bianca, al numero 1600 Pennsylvania Avenue NW di Washington, ha voluto rivolgersi al Presidente non come esponente politico, ma come uomo, padre e nonno, richiamando la propria storia personale e il legame profondo con gli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

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© Laprimapagina.it - L’appello di Attilio Carbone a Donald Trump: “Fermi la guerra in Iran, la storia ricorda chi previene i conflitti”

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