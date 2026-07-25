Una valigia ben preparata può arrivare a destinazione senza pieghe o danni ai capi. Tuttavia, spesso i vestiti si deformano durante il trasporto, con camicie che presentano pieghe marcate, abiti compressi e pantaloni che appaiono stropicciati. Questo accade nonostante la cura nel mettere in valigia e l’uso di tecniche di imballaggio. Al momento dell’apertura, i tessuti mostrano segni di compressione e deformazione, rendendo necessario stirare o rimettere a posto i capi prima di indossarli.

I l viaggio perfetto? Quello senza pieghe. Né nell’itinerario né nel guardaroba. Perché per quanto si presti attenzione nel preparare la valigia, è quando la si riapre a destinazione che i nodi vengono al pettine: camicie attraversate da linee ostinate, abiti compressi e pantaloni che sembrano aver viaggiato più di chi li indossa. La soluzione non è portarsi dietro il ferro da stiro, ma scegliere capi capaci di reggere la pressione. Letteralmente. Il giallo alla conquista dell’estate: gli outfit da copiare per un look luminoso X Moda e praticità hanno la stessa destinazione: ecco i tessuti e i capi da prediligere se si hanno in programma vacanze con il bagaglio da stiva. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La valigia che non si stira: i capi e i tessuti che arrivano perfetti a destinazione

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