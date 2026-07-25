In un angolo remoto dell’isola più meridionale dell’Australia, ai margini di un campo d’aviazione sperduto nella Tasmania occidentale, sta per essere installato un oggetto che non ha precedenti nella storia dell’umanità. Non è un’opera d’arte, non è un laboratorio scientifico, non è un bunker per sopravvissuti. È qualcosa di più inquietante e, al tempo stesso, di più necessario: un archivio indistruttibile concepito per raccontare a chi verrà dopo di noi come abbiamo distrutto il mondo. Si chiama Earth’s Black Box — la scatola nera della Terra — ed entro dicembre 2026, dopo quasi cinque anni di sviluppo nella più totale riservatezza, il monolite di acciaio rinforzato e cemento lungo 16 metri e alto 4 verrà finalmente posizionato sulla roccia granitica della costa occidentale tasmaniana. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - La scatola nera della Terra: il monolite in Tasmania che registrerà la fine della civiltà umana

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La storia della scatola nera del pianeta

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