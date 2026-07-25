Durante l’estate, si è osservato un cambiamento nel modo in cui le persone percepiscono i viaggi, con un focus sulla psicologia della prossimità. La tendenza attuale vede molti preferire destinazioni più vicine, considerando il rapporto tra distanza e soddisfazione. Questa variazione si riflette anche nelle scelte di spostamento e nelle modalità di viaggio, con un calo delle mete lontane rispetto agli anni precedenti.

Life&People.it Siamo stati educati a considerare il viaggio come una funzione matematica direttamente proporzionale alla distanza chilometrica: più il meridiano si allontana, più la vacanza acquista valore. Questa equazione, figlia di una cultura Novecentesca basata sul consumo vorace della geografia, sta crollando sotto il peso di una saturazione sensoriale ed emotiva. Il turismo di massa ha trasformato le mete esotiche in repliche prevedibili, dove l’esperienza viene spesso mediata da uno schermo e compressa in itinerari fotocopia, in Estate, la vera rottura degli schemi non consiste nell’accumulare ore di volo per atterrare in un non-luogo globale, ma nello spalancare gli occhi sul raggio di pochi chilometri da casa. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

© Lifeandpeople.it - La psicologia della prossimità: come la prospettiva ridisegna il viaggio in Estate

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