La protesta al Piano | Giù le mani dagli alberi Servono piazze-giardino

Notizia in breve

Una petizione per salvare gli alberi di piazza d’Armi è stata presentata ieri allo Speedy bar, sotto i rami dei platani secolari. Il comitato Piano Grazie, promotore dell’iniziativa, ha raccolto firme contro l’abbattimento degli alberi storici e chiede di trasformare le aree in piazze-giardino. L’azione ha il supporto dei comitati di quartiere 3 e 6.