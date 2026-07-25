La protesta al Piano | Giù le mani dagli alberi Servono piazze-giardino
Una petizione per salvare gli alberi di piazza d’Armi è stata presentata ieri allo Speedy bar, sotto i rami dei platani secolari. Il comitato Piano Grazie, promotore dell’iniziativa, ha raccolto firme contro l’abbattimento degli alberi storici e chiede di trasformare le aree in piazze-giardino. L’azione ha il supporto dei comitati di quartiere 3 e 6.
Una raccolta di firme per salvare gli storici alberi di piazza d’Armi. L’ha presentata ieri allo Speedy bar, sotto alle chiome dei vecchi platani, il comitato Piano Grazie, promotore dell’iniziativa che ha come slogan "Basta depauperamento del verde! Invertiamo la marcia al Piano" e che è sostenuta anche dai Ctp 3 e 6. Cosa chiedono i promotori all’amministrazione comunale: la difesa assoluta del verde allo Speedy bar ma anche nelle altre aree alberate di piazza d’Armi, per un totale di 15 grandi alberi storici compresi quelli alle fermate dell’autobus. Ma anche la tutela del verde nel quartiere, come pure la realizzazione di nuove piazze-giardino con panchine all’ombra, pavimentazione drenante e giochi per i bambini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
GIÙ LE MANI DALLA PAVONI
Notizie e thread social correlati
La battaglia dell’ombra. Viale Trento non molla: "Giù le mani dagli alberi"Sul lato sud di viale Trento, all'angolo con via Rosselli, si è svolta una manifestazione di protesta contro il taglio di alcuni alberi nel tratto...
Case Enasarco, protesta sotto al Campidoglio degli inquilini: "Giù le mani dalle nostre case"Più di cento persone si sono radunate davanti al Campidoglio per protestare contro i condomini misti.
Temi più discussi: La protesta al Piano: Giù le mani dagli alberi. Servono piazze-giardino; Il Piano tratturale scatena la protesta delle associazioni: La Regione vuole venderne ampie porzioni, è inaccettabile; Lavoratori di ghiaccio che si sciolgono al sole: la protesta di Greenpeace davanti al Colosseo; Bovisa, la protesta dei residenti: No al taglio degli alberi storici in via Cantoni.
LA VICENDA Il Piano tratturale scatena la protesta delle associazioni: La Regione vuole venderne ampie porzioni, è inaccettabile [FOTO] Leggi qui: https://cityne.ws/A07Cn facebook
Rifiuti non ritirati e cestini stracolmi: da Pariana al piano sale la protesta dei cittadini x.com
Erbusco, progetto per un hotel in collina: esplode la protestaLa variante al Pgt prevede una struttura alberghiera da 11.500 metri quadrati a Villa Pedergnano. Residenti e ambientalisti annunciano battaglia: Non vogliamo altra cementificazione. quibrescia.it
Electrolux di Cerreto d'Esi, la protesta sfila a Fabriano: No al piano, salviamo l’entroterraPrima dell’avvio dei lavori c’è stato un corteo di protesta dei dipendenti della fabbrica con lo slogan Il lavoro non è un privilegio, ma un diritto. Al Tavolo erano presenti, tra gli altri, i ... corriereadriatico.it