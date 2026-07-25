Stasera, alle 21:20 su Rete 4, va in onda una puntata della soap opera spagnola “La promessa”. La serie, diretta da Miguel Conde ed Eva Bermudez De La Vega, viene trasmessa nel giorno e orario indicati. La trama e il cast della puntata non sono stati specificati nel testo.

. Questa sera, sabato 25 luglio 2026, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda La promessa, soap opera spagnola diretta da Miguel Conde, Eva Bermudez De La Vega. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Il barone de Valladeres minaccia Catalina e le intima di lasciare la Promessa da sola, lasciando figli e marito, lei ovviamente non cede, ma resta scossa dalle minacce. Curro vede il barone andarsene, ma Catalina gli chiede di non dire a nessuno della sua visita. Leocadia paga il dottor Peribanez affinchè dica che la figlia non può ancora uscire dalla sua camera, al fine di tenerla lontana da Lorenzo. Inizia a diffondersi la notizia che Lope e Vera si sono lasciati. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - La promessa: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi

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