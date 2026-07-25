Dopo la nascita di un bambino, il cervello degli uomini subisce modifiche significative. Le aree coinvolte nelle emozioni e nelle relazioni si attivano maggiormente, simili a quelle di un adolescente. Questi cambiamenti si verificano in modo spontaneo e durano diversi mesi, influenzando i comportamenti e le reazioni degli adulti. La trasformazione è stata rilevata attraverso studi di imaging cerebrale condotti su padri nei primi mesi di paternità.

Quando nasce un bambino la vita dei genitori inevitabilmente cambia, bisogna regolare le proprie giornate sulle necessità del neonato. Ci sono moltissimi studi sull'impatto del bebè sulla vita della donna, mentre si parla molto meno dei cambiamenti che avvengono in quella di un uomo. L'esperta di primati Sarah Blaffer Hrdy ha scritto il libro Father Time, dedicato proprio alla figura maschile e ai cambiamenti che l'uomo vive dopo la nascita di un figlio, mettendo in luce che quanto più un padre è coinvolto nella crescita del bambino tanto più cambia anche da un punto di vista biologico. Secondo la scienza, quindi, esiste una base biologica legata al sistema endocrino e nervoso che spinge i papà a essere più affettuosi verso i figli. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La paternità cambia il cervello degli uomini: è come una seconda adolescenza

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