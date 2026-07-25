la magia di siena jazz conquista il campo

Alle 23,15 di un giovedì sera, piazza del Campo a Siena era vuota e silenziosa, mentre un quartetto di musicisti si esibiva sul palco. Il gruppo interpretava brani di John Coltrane, in occasione del centenario della nascita del sassofonista. La performance si svolge in un’atmosfera di quiete, con il pubblico che ascolta attentamente. La musica, di stampo jazz, non prevedeva composizioni semplici, ma brani complessi e ricercati.

Ore 23,15 di un giovedì d’estate: piazza del Campo è colma quanto silenziosa, attenta, sembra rincorrere nota dopo nota. Eppure sul palco non si suonano partiture semplici e orecchiabili: c’è il quartetto di Fabrizio Puglisi che esegue, a propria immagine, brani di John Coltrane a cento anni dalla nascita. E questa mirabile "attenzione" Siena Jazz l’ha conquistata, giorno dopo giorno, in cinquant’anni di storia. Un miracolo? No, una sorta di lunghissima lezione a cielo aperto. Siamo nel calendario di " Sboccia l’estate " dell’amministrazione comunale dove l’Università del jazz, riconosciuta in tutto il mondo, mette la sua parte. E conquista... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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