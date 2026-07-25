La Lombardia nel rapporto Caritas | la povertà si fa cronica Gli aiuti? Soprattutto agli anziani

Il rapporto Caritas 2025 segnala che in Lombardia la povertà sta diventando cronica, con un aumento tra gli over 65. La regione ha registrato il numero più alto di persone ascoltate, pari a 38.000. Gli aiuti principali sono rivolti soprattutto agli anziani. La situazione si mantiene stabile rispetto agli anni precedenti, con una presenza significativa di persone che vivono in condizioni di difficoltà da tempo.

Milano, 25 luglio 2026 – Una cronicizzazione della povertà, soprattutto tra le fasce degli over 65. Il rapporto Caritas relativo al 2025 evidenzia come la Lombardia resti la regione con il numero più alto di persone ascoltate da Caritas, pari a 38.337, cioè circa il 13,7% del totale italiano (282.539 persone), di cui il 51,1% sono donne e il 48,9% uomini. Come evidenzia PoliS-Lombardia nella sua rielaborazione sul territorio regionale, questo numero è aumentato del 4,3% rispetto al 2024. Il rischio di povertà in Lombardia è pari a 9,2, contro il 18,6 del dato italiano, ma dal confronto con il 2024 i valori restano sostanzialmente stabili, e questo è un dato indicativo del fatto che la povertà ha assunto un carattere di ‘strutturale normalità’. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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