La Juve insiste per Lucumì | è il colombiano il primo obiettivo per la difesa Serve questa offerta per convincere il Bologna

Da juventusnews24.com 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Juventus punta ancora su Lucumì come primo obiettivo per rinforzare la difesa. Per convincere il Bologna a cedere il colombiano, la società bianconera deve offrire 20 milioni di euro più bonus. La trattativa tra le due squadre è in corso, mentre il giocatore rimane la priorità nella lista dei possibili acquisti.

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di Francesco Spagnolo Lucumì resta il nome in pole position per quanto riguarda la difesa della Juve. Ma servono 20 milioni più bonus per convincere il Bologna. La priorità per rinforzare il reparto arretrato della Juventus ha un nome ben preciso. Tra le varie opzioni valutate dalla dirigenza bianconera, il profilo di Lucumì si distingue come la scelta ideale o. Il centrale colombiano, protagonista di prestazioni di altissimo livello con la maglia del Bologna, è finito da tempo al centro dei pensieri del direttore sportivo, intenzionato a regalare a Spalletti un innesto importante per la linea difensiva. La trattativa con il club emiliano, tuttavia, richiede tempo e una strategia finanziaria ben definita. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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