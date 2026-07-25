La copertina della Domenica del Corriere del 1950 mostra Bergamo, con un’immagine di un fuoco antiaereo contro la grandine. La pubblicazione invita i lettori a non voltare pagina, nonostante l’atmosfera di guerra e le tensioni crescenti di quegli anni. La foto evidenzia un intervento militare contro un fenomeno naturale, come la grandine, con l’uso di mezzi antiaerei. La notizia si inserisce in un contesto di conflitto e di allerta costante.

Fermi tutti, non girate immediatamente pagina, infastiditi dall’ennesimo scenario di guerra che di questi tempi accresce ogni giorno il nostro carico di angoscia collettiva. Qui di guerra si tratta, ma a fin di bene. E il nemico messo nel mirino dall’estesa rete di postazioni lanciarazzi è un «minaccioso nembo» in avvicinamento. Le improvvisate truppe di contadini, schierati tra il Serio e il Cherio, puntano a frantumare la grandine, esasperati dalle devastazioni (quanto mai attuali) che le bizze del clima si portano in dote. Qualcosa di molto simile a una battaglia contro i mulini a vento, che farà sorridere i tecnici più benevoli e inorridire i più severi. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

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© Bergamo.corriere.it - La Domenica del Corriere, 1950: Bergamo in copertina, fuoco antiaereo contro la grandine

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