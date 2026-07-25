L’APS De Amicitia e l’avvocato Lelio Mancino hanno avviato un progetto educativo rivolto ai bambini, con l’obiettivo di introdurli ai principi fondamentali della Costituzione italiana. Il percorso prevede incontri e attività dedicate, pensate per spiegare i valori costituzionali in modo semplice e accessibile ai più giovani. L’iniziativa si rivolge a scuole e gruppi di bambini, con l’intento di favorire la conoscenza delle norme che regolano la vita democratica del paese.

L’APS De Amicitia e l’avvocato Lelio Mancino lanciano un percorso educativo per avvicinare i bambini ai valori della Costituzione italiana.. In un tempo in cui il dibattito pubblico è sempre più spesso dominato da episodi di violenza, disagio sociale e richieste di maggiore repressione, c’è chi sceglie di investire nella prevenzione attraverso la cultura e l’educazione. Con questo spirito nasce “La Costituzione spiegata ai bambini”, il nuovo progetto civico promosso dall’Avv. Lelio Mancino, Presidente dell’APS De Amicitia. L’iniziativa si propone di avvicinare i più piccoli ai valori della Costituzione italiana con un linguaggio semplice, illustrazioni coinvolgenti e racconti capaci di trasformare i principi fondamentali della Repubblica in esempi concreti di vita quotidiana. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - “La Costituzione spiegata ai bambini”, il progetto dell’APS De Amicitia

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