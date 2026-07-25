Resta solo un rudere avvolto dai rovi di una villa che fu set di una storia nera e misteriosa. Le finestre, una volta vivaci, sono ormai scomparse, lasciando solo qualche spezzone di muro. La struttura, che aveva ospitato scene di tensione e dramma, è in rovina, segnata dal tempo e dall’abbandono. Nessun elemento rimasto intatto, solo ricordi di un passato inquietante che si fa fatica a ricostruire.

Non resta che qualche spezzone di muro, un rudere avvolto dai rovi, forse un po’ destino annunciato per quella villa che fu il set di una storia nera e spietata, tensione e mistero nel crescendo delle riprese. Ciak, si gira ’La casa dalle finestre che ridono’, cinquanta anni fa a Villa Boccaccini, lungo la statale Romea, località Collinara, Comacchio. Non resta ormai più nulla di quella dimora che ospitò Gabriele D’Annunzio durante i preparativi della spedizione fiumana del 1919; Italo Balbo, marcia su Roma e re dei cieli; dopo un bel po’ di anni Pupi Avati e i suoi attori. "E’ un peccato, era un pezzo della storia di Comacchio e dell’Italia. Non doveva essere lasciata così, in questo lungo oblio, abbandonata", Umberto Carli, 72 anni, era un dipendente del Comune. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La casa dalle finestre che ridono: "Mi ricordo Pupi a villa Boccaccini"

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