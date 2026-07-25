La trattativa tra la Juventus e il PSG per il trasferimento di Randal Kolo Muani è in fase avanzata. La società bianconera sta lavorando sui bonus per convincere i parigini a cedere l’attaccante, cercando di ridurre la resistenza del club francese. La trattativa, partita come una delle principali opzioni per il ruolo di centravanti, si sta concentrando sugli aspetti economici e sugli incentivi finanziari per chiudere l’affare.

. Le ultime sulla trattativa coi parigini. La caccia al nuovo centravanti della Juventus è arrivata al suo snodo decisivo. Nel corso di questa prolungata sessione estiva di mercato, la dirigenza bianconera non ha mai realmente mollato la presa su Randal Kolo Muani, mantenendo una posizione di forte e costante interesse. Anzi, proprio nelle ultime settimane, i vertici di Torino hanno intensificato i dialoghi e rilanciato l’offerta all’interno di un interminabile balletto negoziale con il Paris Saint-Germain, condotto attraverso continui confronti mirati ad avvicinarsi progressivamente alla definizione dell’accordo finale tra i due club. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata La struttura dell’offerta e il nodo dei bonus. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Kolo Muani Juve per chiudere: si lavora sui bonus per far crollare la resistenza del PSG

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KOLO MUANI - JUVENTUS: la SITUAZIONE

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