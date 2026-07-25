Kolo Muani alla Juventus? Bianconeri chiari col PSG | presentata l’offerta massima possibile! Gli aggiornamenti

La Juventus ha presentato l’offerta massima possibile per il calciatore del Paris Saint-Germain e ora aspetta una risposta. La società torinese si è mostrata decisa ad acquistare l’attaccante e ha comunicato la propria proposta. La risposta del club francese è attesa nei prossimi giorni, con un atteggiamento di cauto ottimismo da parte dei bianconeri. Non sono stati resi noti i dettagli dell’offerta né le tempistiche previste.

di Luca Fioretti I bianconeri hanno presentato l’offerta massima per Kolo Muani e attendono ora la risposta del Paris Saint-Germain tra cauto ottimismo. Il mercato della Juventus entra nella sua fase più calda e la priorità assoluta per rinforzare il reparto d’attacco della squadra rimane Randal Kolo Muani. La dirigenza continua a lavorare con grande costanza nell’ombra per condurre in porto un affare decisamente complesso ed estenuante. A fare un punto molto preciso sulla situazione è stato il noto giornalista Fabrizio Romano attraverso un video pubblicato sul proprio canale YouTube. La Juve ha spinto la propria offerta economica al massimo possibile e ora attende la decisione definitiva del Paris Saint-Germain. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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