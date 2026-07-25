Kate Middleton l’amico si tradisce | la Principessa del Galles torna in Italia

Kate Middleton potrebbe tornare in Italia nel 2027, secondo quanto riferito da un suo amico. L’indiscrezione si basa su un invito ricevuto dalla Principessa del Galles per partecipare a un evento a Napoli. La conferma della visita non è ancora ufficiale, ma si tratta di un possibile ritorno nel paese dopo precedenti presenze. La data e i dettagli dell’evento non sono stati resi pubblici.

Kate Middleton potrebbe tornare in Italia l’anno prossimo. Il suo amico, Sir Ben Ainslie, si è lasciato sfuggire che l’ha invitata per un evento molto speciale a Napoli nel 2027. Ora sta a lei accettare o meno. Kate Middleton, l’amicizia speciale con Ben Ainslie. Kate Middleton e Ben Ainslie si conoscono da tempo e hanno un ottimo rapporto. I due condividono la passione per il mare e per la vela. Per Ainslie però non è un semplice hobby. Classe 1977, Sir Ben non è semplicemente un velista professionista, ma è il più vincente della storia per aver vinto medaglie in cinque edizioni consecutive dei Giochi olimpici, il terzo ad aver vinto cinque medaglie in questo sport e il secondo ad aver vinto quattro medaglie d’oro. 🔗 Leggi su Dilei.it

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