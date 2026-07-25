Juventus con la cessione di Openda si apre l’opzione Lucumí

La Juventus ha confermato la cessione dell’attaccante belga, aprendo la possibilità di nuovi acquisti. Il club non intende acquistare un altro centravanti, ma si sta concentrando su un difensore centrale del Bologna. L’attenzione è rivolta a Lucumí, considerato il prossimo obiettivo di mercato. La trattativa sembra in fase avanzata, anche se non sono stati resi noti dettagli ufficiali. La cessione di Openda rappresenta un passo in questa direzione.

L’ormai certa e annunciata cessione dell’attaccante belga bianconero apre le porte a nuovi innesti. Non sarà un altro centravanti, però il prossimo obiettivo della Juventus sarà molto probabilmente il difensore centrale del Bologna, Lucumì. Un mercato di cessioni. La strategia della Juventus, per quanto riguarda il mercato, è molto semplice: i giocatori verranno comprati con i soldi delle cessioni, così da rimediare ai debiti causati dal mancato rispetto del Fair Play finanziario. In questo caso sarà la cessione di Lois Openda, con un v alore di mercato di circa 25 milioni, a permettere alla Juve di acquistare il difensore colombiano, che ne vale circa 23. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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