Nel 2025 si prevede una diminuzione degli incidenti stradali mortali rispetto agli anni precedenti, secondo il nuovo rapporto di Istat e Aci. Tuttavia, il numero di ciclisti coinvolti negli incidenti è in aumento. Il rapporto fornisce dati dettagliati sulle diverse casistiche degli incidenti e contribuisce alla definizione di indicatori per il benessere e gli obiettivi di sviluppo sostenibile.

Come ogni anno Aci e Istat hanno pubblicato il report relativo agli incidenti stradali, che permette di offrire una panoramica completa sulle casistiche che compongono il fenomeno, così come di ottenere dei parametri essenziali per gli indicatori del Benessere Equo e Sostenibile e degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite. Il documento di quest’anno analizza i dati del 2025, paragonandoli oltre a quelli dell’anno precedente anche a quelli del 2019, anno importante poiché l’ultimo dello scorso decennio e utile come dato di confronto con l’era pre-Covid. Tra i dati più importanti è bene sottolineare il continuo calo dei decessi a causa di incidenti stradali, 2. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Istat-Aci: nel 2025 meno incidenti mortali, ma più ciclisti coinvolti. Cause e statistiche

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