Un illustratore italiano di science fiction, tra i più noti nel settore, è stato intervistato. La conversazione è pubblicata nel nuovo numero di Linkiesta Etc, dedicato alla tecnologia delle emozioni. Il magazine si può trovare in edicola a Milano e Roma, oltre che negli aeroporti e nelle stazioni di tutta Italia. La rivista approfondisce temi legati alle innovazioni tecnologiche e alle emozioni umane.

Questo è un articolo del numero de Linkiesta Etc dedicato al tema della tecnologia delle emozioni, in edicole selezionate a Milano e Roma, e negli aeroporti e nelle stazioni di tutta Italia. E ordinabile qui. Beware The Friendly Stranger. Courtesy of the artist È trascorso un secolo da quando il geniale inventore lussemburghese, ma naturalizzato statunitense, Hugo Gernsback diede alle stampe Amazing Stories, la prima rivista al mondo a pubblicare solo ed esclusivamente racconti di “scientifiction”, come amava chiamare il nuovo genere letterario che poi prenderà il nome di science fiction. Era il 5 aprile del 1926. Naturalmente, precursori... 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Intervista a Franco Brambilla, tra i più importanti illustratori italiani di science fiction

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