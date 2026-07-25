Intelligenza Artificiale segreterie prima guida pratica online | come accedere a Google Gemini e configurarlo in modo sicuro
È stato pubblicato il primo video di una guida online dedicata all’intelligenza artificiale per le segreterie. Il tutorial spiega come accedere a Google Gemini e come configurarlo correttamente. La sessione si concentra sui passaggi necessari per usare lo strumento in modo sicuro e conforme alle norme. La guida è rivolta a chi si avvicina per la prima volta a questa tecnologia e desidera conoscere le procedure di base.
Primo video della serie, dedicato all’accesso e alla configurazione iniziale dello strumento, passaggio fondamentale per iniziare a lavorare con l’IA in modo consapevole e conforme alle regole. I contenuti dei video sono a cura di Amedeo Farulla. Vai al video – Qui tutte le prossime guide – Riservato agli abbinati Se non sei ancora abbonato,. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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