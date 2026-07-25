In Ucraina, Nova Poshta ha ampliato la propria presenza nelle città liberate, arrivando prima di altri e lasciando solo quando sono in pericolo di cadere. La Russia ha condotto attacchi contro le aree in cui opera l'azienda, che si occupa di consegne e servizi postali. La situazione ha portato a una presenza costante delle forze nel territorio, con ripetuti attacchi che colpiscono le infrastrutture e le operazioni dell'azienda.

L'azienda privata è la prima ad arrivare nelle città liberate e l'ultima ad andarsene da quelle che stanno per cadere: la Russia la attacca dal 2023 I recenti attacchi ucraini in Russia contro i magazzini della piattaforma di e-commerce Wildberries, soprannominata “la Amazon russa”, sono una risposta agli attacchi russi contro Nova Poshta, la principale compagnia di logistica in Ucraina. Nova Poshta è un’azienda privata, ma da anni ormai è più grande, importante e capillare della compagnia di posta statale Ukrposhta. Gli ucraini la considerano una sorta di simbolo e risorsa nazionale, e la sua rilevanza è ulteriormente cresciuta dall’inizio dell’invasione russa su larga scala, nel 2022. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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Russia's Amazon Like Hub BOMBARDED by Ukrainian Drone; Plumes of Smoke Reaches Sky; Putin in SHOCK

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I media russi e i gruppi Z stanno attualmente denunciando le atrocità commesse dalle Forze Armate ucraine, che avrebbero colpito magazzini commerciali civili in Russia Wildberries. Nel frattempo, la Russia prende di mira i magazzini di Nova Poshta in Ucra x.com