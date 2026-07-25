Pero (Milano) – Continuità produttiva, salvaguardia dei posti di lavoro e rilancio industriale: è quanto prevede l’accordo siglato dalla Fiom Cgil di Milano con la società NextHMI srl, controllata dalla Holding Brepafin, che ha salvato dal fallimento la Vimercati di Pero. Specializzata nella progettazione e produzione di interruttori e contattiere destinate principalmente al settore automotive, l’azienda occupa nello stabilimento di via Monti 140 lavoratori. Acquisita nel 2012 da una proprietà indiana, versava da tempo in una grave situazione finanziaria, che negli anni si è aggravata a progressivamente a causa delle difficoltà del gruppo di appartenenza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il salvataggio della Vimercati: “Ora piano di rilancio industriale”

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