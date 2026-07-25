Il rischio overtourism Fondazione Campus | Ecco le strategie utili
Il turismo a Lucca sta crescendo, portando a un aumento del numero di visitatori. La Fondazione Campus ha evidenziato il rischio di sovraffollamento e ha presentato alcune strategie per gestire questa situazione. La direttrice dell’istituzione, esperta in ricerche sul turismo, ha sottolineato come l’afflusso di turisti possa mettere sotto pressione le strutture e il patrimonio locale. La discussione si concentra sulla necessità di trovare un equilibrio tra sviluppo turistico e tutela del territorio.
La radiografia del tipo di turismo che sceglie Lucca pone in incipit un primo importante verdetto, come ci spiega la direttrice di Fondazione Campus, istituzione che dal 2006 dà vita a percorsi accademici nell’area del turismo, con ricerche specifiche sul campo, professoressa Enrica Lemmi. “Lucca non è generalmente classificata tra le città italiane più colpite dall’ overtourism, anche se ma diversi studi e dibattiti locali segnalano fenomeni di pressione turistica in alcuni periodi dell’anno (Lucca Comics & Games, Summer Festival, ponti primaverili, alta stagione estiva), con effetti su mobilità, mercato immobiliare, spazi pubblici e qualità della vita dei residenti“. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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