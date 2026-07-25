Il rischio overtourism Fondazione Campus | Ecco le strategie utili

Notizia in breve

Il turismo a Lucca sta crescendo, portando a un aumento del numero di visitatori. La Fondazione Campus ha evidenziato il rischio di sovraffollamento e ha presentato alcune strategie per gestire questa situazione. La direttrice dell’istituzione, esperta in ricerche sul turismo, ha sottolineato come l’afflusso di turisti possa mettere sotto pressione le strutture e il patrimonio locale. La discussione si concentra sulla necessità di trovare un equilibrio tra sviluppo turistico e tutela del territorio.