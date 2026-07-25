Il prezzo del PUN oggi | andamento e variazioni orarie

Il PUN (Prezzo Unico Nazionale dell’energia elettrica) rappresenta il riferimento principale per il mercato elettrico italiano. Oggi, 25 Luglio 2026, il valore medio del PUN si attesta a 0,157 €kWh. Analizzando le variazioni orarie registrate nella giornata precedente (24 Luglio 2026), si osserva un prezzo minimo di 0,081 €kWh alle ore 12 e un massimo di 0,208 €kWh alle ore 21. Le ore più economiche per il consumo di energia sono state quelle centrali della giornata (12:00-16:00), mentre le più costose si sono concentrate nelle fasce serali (20:00-23:00). Andamento giornaliero del PUN Giorno Valore medio nel giorno (€kWh) Variazione rispetto... 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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CPI explained: what todays inflation report really measures

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Il prezzo del PUN oggi: andamento e variazioni orarieL’analisi dell’andamento del PUN nelle ultime settimane mostra una tendenza al rialzo rispetto ai valori registrati nei mesi precedenti. Dopo una fase di relativa stabilità tra aprile e maggio 2026, ... quifinanza.it

MERCATO ELETTRICO Domani giovedì 23/07/26 PUN a 181,08 €/MWh, prezzo più alto da 19 mesi a questa parte (dal 20 gen 2025). Prezzo orrendo duvuto ad alta domanda e gas a 63 €/MWh. Zona SICI una garanzia, domani di 28,5 €/MWh più ca x.com