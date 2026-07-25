Il prezzo del PUN oggi | andamento e variazioni orarie
Il prezzo medio del PUN, il principale riferimento del mercato elettrico italiano, è di 0,157 euro per kilowattora il 25 luglio 2026.
Il PUN (Prezzo Unico Nazionale dell’energia elettrica) rappresenta il riferimento principale per il mercato elettrico italiano. Oggi, 25 Luglio 2026, il valore medio del PUN si attesta a 0,157 €kWh. Analizzando le variazioni orarie registrate nella giornata precedente (24 Luglio 2026), si osserva un prezzo minimo di 0,081 €kWh alle ore 12 e un massimo di 0,208 €kWh alle ore 21. Le ore più economiche per il consumo di energia sono state quelle centrali della giornata (12:00-16:00), mentre le più costose si sono concentrate nelle fasce serali (20:00-23:00). Andamento giornaliero del PUN Giorno Valore medio nel giorno (€kWh) Variazione rispetto... 🔗 Leggi su Quifinanza.it
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Carlo La Brocca. Chilløut · Extraordinary Moment. Il mercato dell’energia continua a salire. Negli ultimi mesi sia il PSV (gas) che il PUN (energia elettrica) hanno registrato un costante aumento. Oggi puoi ancora bloccare il prezzo per 3 anni: Luce: 0,13 facebook
Il prezzo del PUN oggi: andamento e variazioni orarieL’analisi dell’andamento del PUN nelle ultime settimane mostra una tendenza al rialzo rispetto ai valori registrati nei mesi precedenti. Dopo una fase di relativa stabilità tra aprile e maggio 2026, ... quifinanza.it
MERCATO ELETTRICO Domani giovedì 23/07/26 PUN a 181,08 €/MWh, prezzo più alto da 19 mesi a questa parte (dal 20 gen 2025). Prezzo orrendo duvuto ad alta domanda e gas a 63 €/MWh. Zona SICI una garanzia, domani di 28,5 €/MWh più ca x.com