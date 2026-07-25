La nuova stagione de Il Paradiso delle Signore si aprirà con un grosso colpo di scena. Nella prima puntata dell’undicesima stagione della soap verrà annunciato che Rosa Camilli è morta. Non è riuscita a sopravvivere alle conseguenze della delicata operazione a cui si è sottoposta dopo il suo rientro dal Vietnam. Una tragedia che cambierà per sempre il destino di Marcello Barbieri e degli altri protagonisti della serie. Perché Rosa de Il Paradiso delle Signore è morta. Le prime immagini diffuse dalla produzione de Il Paradiso delle Signore mostrano un Marcello distrutto dal dolore, raccolto davanti alla tomba della donna che ha amato. Un momento intenso e carico di emozione che darà il via all’ undicesima stagione della fiction, in partenza da lunedì 7 settembre alle 16. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Il Paradiso delle Signore anticipazioni: Rosa muore, chi sono i nuovi personaggi

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IL PARADISO DELLE SIGNORE ANTICIPAZIONI: ROSA TRA LA VITA E LA MORTE DURANTE UN INTERVENTO DISPERATO

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