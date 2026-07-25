Un mascara grigio sta conquistando le preferenze quest’estate, promettendo occhi più grandi e irresistibili. È il nuovo trend che si affianca al tradizionale nero, ormai consolidato nel beauty case. La scelta del colore chiaro crea un effetto diverso, meno classico e più audace, rispetto al classico mascara nero. La tendenza si diffonde tra le appassionate di make-up, che cercano alternative al solito look.

Diciamoci la verità: il mascara nero sta al nostro beauty case esattamente come quel little black dress che mettiamo da una vita al guardaroba. Rassicurante, questo è certo, ma forse oramai un tantino prevedibile. Questa estate, però, tutto sta per cambiare: c’è un nuovo trend in città, pronto a ribaltare ogni nostra pregressa certezza. Un’aria di novità sta spettinando la scena della bellezza della calda stagione, una brezza leggera che invita ad abbandonare i contrasti netti per abbracciare la magia delle sfumature soft. Se pensavamo che per avere uno sguardo da cerbiatta servissero quintali di kajal ultra intenso, stiamo scoprendo proprio adesso di essere rimaste un passo indietro. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Il mascara grigio è il colpo di scena dell’estate 2026 che ti regala occhi più grandi (e irresistibili): sì, davvero

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