Un giovane calciatore di 15 anni ha firmato un contratto con una squadra di Lega Pro in provincia di Roma. Si chiama Aaron Ferrari ed è figlio di una nota showgirl e di un ex difensore di Serie A. Il club della zona ha annunciato l’ingaggio senza fornire dettagli sui termini dell’accordo. Il ragazzo ha iniziato a giocare nel settore giovanile della squadra.

Aaron Ferrari, classe 2008, ha appena firmato un contratto con il club della provincia romana che milita in Lega Pro. Il giovane è figlio della showgirl e dell'ex difensore Matteo Ferrari. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Il figlio di Aida Yespica e un ex Serie A al Guidonia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Aida Yespica: “Mio figlio Aron è tornato a vivere con me in Italia, sono stati 10 anni tosti senza di lui”Aida Yespica ha annunciato che suo figlio Aron, nato nel 2009 dall'ex compagno, è tornato a vivere con lei in Italia.

Momento d’oro per Aida Yespica, ha un nuovo amore e ha ritrovato suo figlio dopo gli anni drammaticiAida Yespica ha ritrovato suo figlio dopo anni di lontananza e ha iniziato una nuova relazione sentimentale.

Temi più discussi: Aida Yespica è di nuovo innamorata: al suo fianco adesso c'è Giovanni (ma lei non ha mai dimenticato la donna per cui perse la testa); Aaron Ferrari rinnova con il Guidonia: il figlio di Matteo Ferrari e Aida Yespica giocherà in Primavera 3; Aida Yespica compie 44 anni. Gli amori, l'abbandono da bambina, il figlio 'ritrovato', OnlyFans, gli abusi dello zio: Da adulta mi...; Aron Ferrari, il figlio di Aida Yespica e Matteo Ferrari rinnova con un club di C: Mi ispiro a papà e a Van Dijk.

Contratto da professionista per il centrocampista Aaron #Ferrari (classe 2008) col #Guidonia (Lega Pro). Curiosità: è il figlio dell’ex capitano dell’Under 21 che vinse l’Europeo 2000 Matteo Ferrari e di Aida Yespica. #calciomercato x.com

Aron Ferrari, il figlio di Aida Yespica e Matteo Ferrari rinnova con un club di C: Mi ispiro a papà e a Van DijkAron Ferrari, il figlio di Aida Yespica e Matteo Ferrari firma il rinnovo col Guidonia Montecelio, giocherà in Primavera 3: Mi ispiro a papà e a Van Dijk. sport.virgilio.it

Aida Yespica, chi è il nuovo fidanzato Giovanni: È innamoratissima | Grande novità anche sul figlio AronAida Yespica ha un nuovo fidanzato che si chiama Giovanni ed è innamoratissima: novità anche su suo figlio Aron ... ilsussidiario.net