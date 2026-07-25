Il figlio di Aida Yespica e un ex Serie A al Guidonia

Da sportmediaset.mediaset.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un giovane calciatore di 15 anni ha firmato un contratto con una squadra di Lega Pro in provincia di Roma. Si chiama Aaron Ferrari ed è figlio di una nota showgirl e di un ex difensore di Serie A. Il club della zona ha annunciato l’ingaggio senza fornire dettagli sui termini dell’accordo. Il ragazzo ha iniziato a giocare nel settore giovanile della squadra.

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Aaron Ferrari, classe 2008, ha appena firmato un contratto con il club della provincia romana che milita in Lega Pro. Il giovane è figlio della showgirl e dell'ex difensore Matteo Ferrari. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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Momento d’oro per Aida Yespica, ha un nuovo amore e ha ritrovato suo figlio dopo gli anni drammaticiAida Yespica ha ritrovato suo figlio dopo anni di lontananza e ha iniziato una nuova relazione sentimentale.

Temi più discussi: Aida Yespica è di nuovo innamorata: al suo fianco adesso c'è Giovanni (ma lei non ha mai dimenticato la donna per cui perse la testa); Aaron Ferrari rinnova con il Guidonia: il figlio di Matteo Ferrari e Aida Yespica giocherà in Primavera 3; Aida Yespica compie 44 anni. Gli amori, l'abbandono da bambina, il figlio 'ritrovato', OnlyFans, gli abusi dello zio: Da adulta mi...; Aron Ferrari, il figlio di Aida Yespica e Matteo Ferrari rinnova con un club di C: Mi ispiro a papà e a Van Dijk.

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