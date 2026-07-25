Il boss del Manchester City Maresca affronta le preoccupazioni relative alle 115 accuse

Il manager del Manchester City, Enzo Maresca, ha dichiarato di non voler essere distratto dal procedimento disciplinare in corso, che riguarda 115 accuse contro il club. Il procedimento riguarda presunte violazioni delle regole finanziarie della Premier League. Non sono state fornite nuove informazioni sulle accuse o sulla possibile ripercussione legale. Maresca ha continuato a concentrarsi sulla gestione della squadra, evitando commenti sul caso giudiziario.

Sito inglese: La nuova era del Manchester City è iniziata con Enzo Maresca che rifiuta di farsi distrarre dal lungo caso finanziario della Premier League che incombe sul club. L’italiano è tornato all’Etihad quest’estate per sostituire Pep Guardiola, ereditando non solo una squadra in grado di sfidare il titolo, ma anche domande che hanno seguito il City da quando le accuse sono state annunciate nel febbraio 2023. SCARICA L’APP UFFICIALE CAUGHTOFFSIDE PER TUTTI GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI – DIRETTAMENTE SUL TUO TELEFONO! SU MELA & GOOGLEGIOCA Il caso, ancora ampiamente noto come “accuse 115”, riguarda presunte violazioni dei regolamenti finanziari nel corso di diverse stagioni. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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Man City news today: Enzo Maresca: Next Man City Manager Faces Setback as Players 'Concerned'

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